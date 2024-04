Pred smrtjo še poklical policiste

Prvi mož kranjskih kriminalistov Primož Donoša je stopil pred kamere in pojasnil okoliščine ponedeljkove tragedije v zaselku Podgora pri Trebiji v občini Gorenja vas - Poljane, kjer je, kot smo poročali, 64-letnega Rudolfa Koklja umoril 52-letni Peter Primožič.

Gorenjski policisti so nekaj po 15. uri prejeli klic na pomoč, ki ga je pred smrtjo opravil Rudi sam. S traktorjem je bil namreč v gozdu, kjer je spravljal les, ko je opazil 52-letnika, ki je z razdalje začel streljati nanj. Policistom je povedal, kdo strelja in da je že zadet. »Zatem pa se na telefon ni več odzival,« je srhljivi konec klica opisal Donoša.

Okoliščine umora je predstavil Primož Donoša, vodja gorenjskih kriminalistov. FOTO: Špela Ankele

Na kraj dogodka je prihitelo več policistov, kriminalistov in vodnikov službenega psa ter dve posadki z dvema policijskima helikopterjema, a je bilo prepozno. V gozdu so namreč našli umorjenega moškega. Izkazalo se je, da je osumljeni nanj streljal z dolgocevnim strelnim orožjem in ga dvakrat zadel. »Po dejanju je odšel. Policisti različnih enot so nevarnega osumljenca skladno z metodiko in taktiko policijskega dela po temeljitem pregledu območja uspešno izsledili in prijeli v širši okolici najdbe žrtve, medtem ko je takoj po izvršitvi umora naprej izvajal gozdarska dela,« je pojasnil.

30 let zapora mu grozi za umor.

Policisti sprva niso našli morilskega orožja, a se je izkazalo, da ga je osumljeni skril, saj so ga odkrili pri temeljitem pregledu širše okolice kraja kaznivega dejanja. Donoša je pojasnil, da je bila kriminalistična preiskava zelo zahtevna in obsežna, kraj kaznivega dejanja pa težko dostopen. Kranjska dežurna preiskovalna sodnica je za osumljenega v sredo odredila pripor. Zaradi umora mu grozi od 15 do 30 let zapora. Rudi in Peter sta bila več let na bojni nogi, vzrok za spor pa naj bi bila zemlja.