Pred smrtjo mučen in 4-krat ustreljen: Ljubljančana naj bi umoril in zakopal kavaški klan

Oktobra 2019 so najmanj trije zamaskirani moški v hiši družine Čikojević na Okroglem pri Naklem izvedli oboroženi rop ter ukradli kokain, vreden 1,5 milijona evrov. Šlo je za drogo, ki je pripadala slovenski celici kavaškega klana. Zaradi tega so bili doslej umorjeni trije Slovenci, za katere so šefi klana prepričani, da so sodelovali pri tem dejanju.

Na nadaljevanju sojenja Kavaški klan zaslišali še enega skesanca Na nadaljevanju sojenja v zadevi Kavaški klan na ljubljanskem okrožnem sodišču je sodni senat zavrnil zahtevo zagovornikov prvoobtoženih bratov Kadivec za izločitev predsednika sodnega senata Tomaža Bromšeta. Sledilo je zaslišanje skesanca S. T., ki je sicer med obtoženimi, a je na predobravnavnem naroku priznal krivdo in se izpovedal sodišču. Odvetnika Branko Gvozdić in Miha Šosić, ki zastopata prvoobtožena Klemna oz. Blaža Kadivca, sta izločitev Bromšeta zahtevala, ker je izključil javnost na predobravnavnih narokih, ko je S. T. priznal krivdo. Obramba je bila nato neuspešna še s poskusom izločitve zaslišanja S. T., glede katerega je Bromše sprejel sklep, da se zanj odredijo zaščitni ukrepi za ves čas trajanja kazenskega postopka, tako da so ga zaslišali preko videokonferenčnega klica. Bromše je dodal, da gre za de facto obremenilno pričo, tako da je zatrdila tudi obramba. S. T. je med drugim povedal, da je skupaj s skesancem Darkom Nevzatovićem ustanovil dve tranzitni družbi, 4000 evrov zagonskega denarja zanju pa mu je v kuverti izročil Klemen Kadivec. Z družbama so nato pod krinko legalnega tovora iz Španije in Nizozemske prevažali konopljo oz. kokain. Denar za nakup droge mu je v Sloveniji izročal Blaž Kadivec, je dejal. Denar je prejel v vakuumski vreči, iz katere je bilo razvidno da vsebuje papir, na njej pa je bil napisan denarni znesek. Po izpovedbah S. T. je za domnevno hudodelsko združbo vsak teden prevažal zneske v višini okoli 300.000 evrov. Vsega skupaj je bilo takšnih prevozov okoli deset, je dodal.

Ni znano, kdo je januarja letos v Ljubljani likvidiral 34-letnega Ljubljančana Igorja Mančića in kdo leta 2019 v Španiji 20-letnega Davida Šolajo. Maja letos pa je bil izdan sklep o uvedbi sodne preiskave za umor Danijela Božića, a je po pritožbah obrambe zadeva znova na začetku.

Šefi kavaškega klana so Božića osumili, da je sodeloval pri kraji kokaina. FOTO: Arhiv družine

Polovični uspeh ugrabitve

Petintridesetletni Ljubljančan Božić je neznano kam izginil novembra 2019. S prijateljem Žarkom Tešanovićem in Klemnom Kadivcem se je odpeljal proti Trstu, a mu je domnevni šef slovenske celice kavaškega klana Kadivec naročil, da se spotoma ustavijo v Ankaranu. Tam je bil namreč dogovorjen s pajdaši, da ugrabijo Tešanovića in Božića. Uspela jim je le ugrabitev Božića, ki so ga odpeljali v neznano, njegovo truplo pa so 1. decembra pripadniki posebne policijske enote odkrili zakopano v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem. Zanj so bile usodne poškodbe glave in možganov (oziroma možganskega debla), ki mu jih je morilec povzročil s težkim koničastim predmetom. Pred smrtjo je bil mučen in štirikrat ustreljen v telo.

Zaradi protipravnega odvzema prostosti Božića in poskusa tega dejanja v škodo Tešanovića sta bila januarja v Kopru Kadivec in Črnogorec Bojan Stanojević že nepravnomočno obsojena, prvi na šest let in pet mesecev zapora, drugi na štiri leta in devet mesecev zapora.

Klemnu Kadivcu in preostalim članom domnevne slovenske celice kavaškega klana v Ljubljani ta čas sodijo zaradi preprodajanja drog. FOTO: Dejan Javornik

Kavaški klan je zaradi kraje njegovega kokaina pospravil že tri Slovence.

Policisti in tožilci pa so prepričani, da vedo tudi, kdo je bil vpleten v Božićevo likvidacijo. Maja je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču uvedena sodna preiskava proti Klemnu Kadivcu in njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Vladu Kljaljeviću, Bojanu Stanojeviću, Savu Čošoviću, Marcu Skerbcu in Semirju Hajderpašiću, ki je osumljen pomoči pri kaznivem dejanju. Na sklep o uvedbi preiskave se je pritožila večina njihovih odvetnikov, sodišču pa so predlagali, da sklep zavrne ali pa ga vsaj razveljavi ter vrne v vnovično odločanje preiskovalni sodnici. In po poročanju Večera je tričlanski senat kazenskega sodišča v sestavi Jasmina Javornik, Ciril Keršmanec in Dejana Fekonja sklep o uvedbi sodne preiskave tudi razveljavil.

Preiskovalna sodnica

Obramba se je v pritožbah sklicevala na različne kršitve kazenskega postopka. Odvetnika Klemna Kadivca, Branko Gvozdič in Dejan Markovič, sta med drugim prepričana, da dejanja, ki se očitajo njunemu klientu, niso kazniva dejanja oziroma da ne obstaja utemeljen sum, da jih je storil. Preiskovalna sodnica naj bi z izdajo sklepa o uvedbi sodne preiskave tudi kršila načelo domneve nedolžnosti in prepoved ponovnega sojenja v isti stvari, saj je proti Kadivcu v Kopru tekel kazenski postopek z istimi očitki, kot mu jih tožilstvo očita zdaj (ugrabitev Božića in poskus ugrabitve Tešanovića). Poleg tega je bil Klemen Kadivec po ugrabitvi Božića aretiran v Ankaranu in je še vedno v priporu.

8 je osumljenih vpletenosti v umor.

Senat je po proučitvi pritožb obrambe na uvedeno sodno preiskavo ugotovil, da je v omenjenem sklepu storjenih več bistvenih kršitev kazenskega postopka. Preiskovalna sodnica naj bi se denimo v sklepu o uvedbi sodne preiskave sklicevala na nekatere dokaze, predvsem tiste, ki se tičejo osumljenih Stanojevića in Čošovića, ki pa so bili na sojenju Stanojeviću in Klemnu Kadivcu pred koprskim sodiščem kot nezakoniti izločeni iz sodnega spisa. Zato je že to dejstvo zadosten razlog, da se sklep o uvedbi preiskave razveljavi, in se senat v glavnem ni opredeljeval do drugih pritožbenih navedb osumljenih in njihove obrambe.

Preiskovalni sodnici so naložili, naj zadevo znova temeljito prouči in odloči, ali bo zoper osumljene uvedena sodna preiskava ali ne. Ali bo odločitev senata obveljala, sicer še ni znano, saj se je specializirano tožilstvo pritožilo na višje sodišče.