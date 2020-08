Pred prodajalno tekla kri, ženska imela v rokah sekiro

14. avgusta malo po 19. uri so pri PU Novo mesto prejeli več klicev zaradi množičnega pretepa pred prodajalno v Krškem. Tja so napotili več policijskih patrulj in prva sta na kraj dogodka prispela policista PP Krško.



Alenka Drenik iz PU Novo mesto sporoča: »Opazila sta starejšega moškega, ki je bil močno okrvavljen, v bližini pa je bila ženska s sekiro v roki. Na njun ukaz jo je odložila. Toda v bližini so se pretepale še tri osebe. En moški je nameraval z mačeto zamahniti proti drugemu, zato je policist izstrelil opozorilni strel in preprečil napad. Toda drugi ni upošteval ukazov policistov in je s kolom pretepal moškega na tleh, zato so policisti sprožili še en opozorilni strel. Zoper pretepače so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in jim zasegli nevarne predmete. Preiskava še poteka.« Trije v bolnišnico Po prvih ugotovitvah je bil vzrok za pretep spor med člani dveh družin, ki se med sabo poznajo. 30-letniku in 23-letniku so odvzeli prostost in odredili pridržanje zaradi utemeljenih razlogov za sum poskusa uboja. Tri poškodovance so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah pa gre pri vseh za lažje poškodbe.