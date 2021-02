Pred prodajalno je ležal moški

V soboto ob 17.40 je občan obvestil policijo, da na Kidričevi v Kopru pred prodajalno leži moški. Policisti so ga našli na Titovem trgu v trgovini, kjer je kršil javni red in mir, ukazov policistov pa ni upošteval. Odredili so mu pridržanje. Sledi mu plačilni nalog za več kršitev oziroma zaradi nedostojnega vedenja na policijski postaji.

