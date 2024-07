Pred predorom Karavanke proti Avstriji zaradi prometne nesreče zapora ostaja, proti Sloveniji cesta znova odprta

Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Nastajajo zastoji. Obvoz za osebna vozila je možen preko Ljubelja ali Korenskega sedla.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno zastoj, dolg kilometer. Prav tako so zastoji med priključkoma Jesenice zahod in vzhod proti Ljubljani.

Prometnoinformacijski center poroča še o nesreči na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana jug in Malencami proti Obrežju, kjer je oviran promet na odstavnem pasu.

Zaradi nesreče je zaprt tudi prehod Rateče na cesti Kranjska Gora - Rateče. Prav tako je zaprta regionalna cesta Logatec - Vrhnika.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti na več odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, proti Kopru pa mimo Kozarij proti Vrhniki, na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Malencami proti Dolenjski, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoje beležijo tudi na območju Bleda v obe smeri.