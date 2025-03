Pred polnočjo znorel v Mariboru in celo trčil v policijsko vozilo

O hudem incidentu poročajo iz PU Maribor. Tako so v sredo nekaj minut pred polnočjo policisti v Mariboru ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki se na znake policistov ni odzival in je nadaljeval z vožnjo.

Trčil v policijsko vozilo

Kot so pojasnili, je voznik pri tem pa večkrat kršil prometno zakonodajo in celo trčil v policijsko vozilo, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Okrog polnoči so ga policisti le uspeli ustaviti. Zaradi različnih kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.