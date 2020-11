Pred policisti v smeti vrgel drogo

Policisti so pretekli teden v Novi Gorici med nadzorom opazili moškega, ki je v zabojnik za komunalne odpadke pri poslovnem objektu odvrgel večjo plastično vrečo, iz katere je bilo zaznati močan vonj po prepovedani drogi konoplji.Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja oziroma ekološkega otoka in v zabojnikih za odpadke našli 600 g rastlin oziroma rastlinskih delov, za katere je obstajal sum, da gre za konopljo. Prav tako so bile najdene tudi naprave in priprave ter pripomočki za gojitev konoplje.V nadaljevanju so novogoriški policisti opravili tudi ogled osebnega avtomobila in poslovnega prostora v poslovni stavbi ter ugotovili, da je prostor opremljen z napravami, s sredstvi in pripomočki za hidroponično gojenje prepovedane droge.Moškega (36) z območja Nove Gorice bodo policisti po zaključku preiskave kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavinami za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.