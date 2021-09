Pred policisti sta se polulala in pokakala

Trije Ljubljančani, 24-letni Nik Fefer, njegov tri leta starejši brat Jan in 28-letni Kristian Žilaji, so obtoženi napada na policiste. A se vse skupaj v enem primeru skoraj zagotovo ni zgodilo tako, kot trdijo domnevno ogroženi možje postave, meni Zoran Drobnjak z MNZ, ki na notranjem ministrstvu že 17 let dela v sektorju za pritožbe. »Pri postopkih, v katerih policisti uporabljajo takšna sredstva, kot so jih v konkretnem primeru, se tudi najhujše barabe polulajo in pokakajo, saj gre za uporabo takšnih sredstev in sile, da se tudi takšni silaki policistom ne upajo zoperstaviti,« j...