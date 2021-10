Pred ognjem skočil skozi okno (FOTO)

Stanovalci stolpnice v Jakčevi ulici v Štepanjskem naselju so se včeraj zjutraj zbudili v smradu. V nedeljo okoli desete zvečer je namreč v prvi kleti 13-nadstropnega bloka iz sedemdesetih let nenadoma zagorelo pohištvo, kamor ga stanovalci odlagajo za kosovni odvoz. V kleti naj bi trojica kadila. FOTO: Marko Feist Dim se je v nekaj minutah dvignil po hodniku do najvišjega nadstropja. Ljudje so se odpravljali spat, ko so okoli bloka zatulile policijske sirene, možje postave so jih pozvali, naj ostanejo v stanovanjih, zaprejo vrata in odprejo okna. Nato so se zaslišale sirene gasilskih vozil. ...