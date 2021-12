Pred novim letom hiša zagorela, ostrešje uničeno

V torek nekaj pred 16. uro so policiste obvestili o požaru v stanovanjski hiši na Žejnem na območju postaje Krško.

Policijska uprava Novo mesto poroča, da je ogenj zajel ostrešje hiše in ga uničil. Omejili in pogasili so ga gasilci. Poškodovan ni bil nihče, po nestrokovni oceni pa je nastalo za okoli 50.000 evrov premoženjske škode.

Policisti bodo opravili ogled požarišča, nadaljujejo pa tudi ugotavljanje vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi obvestili pristojno tožilstvo, so še zapisali v poročilu.