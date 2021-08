Pred nosom ukradel torbico

V vozilih ne puščajte nobenih vrednih stvari, torbic, denarnic ali nahrbtnikov. Enako velja za javne kraje.

Policisti kranjske in ljubljanske policijske uprave so v zadnjih dneh obravnavali več vlomov v avtomobile, eden od tistih v Ljubljani je bil še posebno drzen. Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana, je v soboto okrog poldneva neznan moški pristopil do avtomobila, parkiranega v Mostah.Lastnica je bila nedaleč stran od vozila, a zlikovcu to ni preprečilo, da ne bi odprl sovoznikovih vrat in iz avtomobila ukradel torbice. Pobegnil je na kolesu, lastnico pa oškodoval za okrog 300 evrov. »Storilca policisti še iščejo. Moški je star okrog 25 let, malo močnejše postave in temnih kratkih las. Oblečen je bil v sivo majico in rdeče kratke hlače,« je opis tatu posredovala Suzana Golec. V Radovljici je medtem dolgoprstnež izkoristil nepazljivost lastnika, ki avtomobila ni zaklenil, in iz njega izmaknil denarnico.Ker je Gorenjska tudi letošnje poletje zaželena destinacija tako domačih kot tujih turistov, policisti obiskovalce opozarjajo, naj bodo v gneči še posebno pozorni na svoja vozila in premoženje. Nepridipravi namreč radi izkoristijo množico ter si prilastijo mobilnik, ki gleda iz žepa, ali denarnico iz površno zaprte torbice. Tudi vlomi v vozila so v tem času pogostejši.»V vozilih ne puščajte nobenih vrednih stvari, torbic, denarnic ali nahrbtnikov. Enako velja za javne kraje. Stvari imejte pod nadzorom tudi na avtocestnih počivališčih, v kampih in na parkiriščih za avtodome, kjer so tarča tatov lahko tudi kolesa,« obiskovalcem na srce polaga tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj