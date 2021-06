Pred mejnim prehodom obrnil avto, policija je šla za njim

V četrtek ob 14.38 je voznik pred mejnim prehodom Podgorje obrnil vozilo. Policisti so preverili in ugotovili, da ima nameščene ukradene registrske tablice. Vozilo je bilo ustavljeno pri Črnotičah. Policisti si ugotovili, da 45-letni voznik nima vozniškega dovoljenja, vozilo pa je odjavljeno iz prometa.



Vozniku je bil odrejen bil preizkus alkoholiziranosti. Pokazal je 0,40 mg/l, hitri test na mamila pa je bil pozitiven na opiate in kokain. Odrejen strokovni pregled je odklonil.



Policisti so vozilo zasegli, sledita še kazenska ovadba in obdolžilni predlog, poroča PU Koper.

