Šteje jih šele 25, pa Hysni Bejtulai iz Ljubljane že eno leto in pol žuli zaporniške žimnice. In jih bo še nekaj časa oziroma še cela štiri leta. Takrat bo namreč v celoti odsedel pet let in pol dolgo enotno zaporno kazen zaradi poskusa uboja in nasilništva. Zgodilo se je 21. avgusta 2021 v središču Ljubljane v zgodnjih jutranjih urah. Po trditvah tožilstva je Bejtulai ob 4.40 na Nazorjevi ulici pred lokalom Shooters z nožem na preklop, katerega rezilo je bilo dolgo sedem centimetrov, z vbodi v prsni koš in trebuh poskušal vzeti življenje Adrianu M. Zabodel ga je trikrat in mu povzročil vbodn...