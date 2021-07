Pred lokalom sta se sprla zaradi parkiranja, nato ga je skoraj povozil

Zgodilo se je na parkirišču tik ob Zbiljskem jezeru. FOTO: Marjana Hanc

Po prepiru in prerivanju s Karlom L. je sunkovito zapeljal nazaj, nato pa proti oškodovancu, da je moral odskočiti, sicer bi ga povozil.

je bil v prejšnjem desetletju eden obetavnejših mladih deskarjev prostega sloga (freestyle). Kot je leta 2008 poročal Gorenjski glas, je bil v disciplini slopestyle (triki na skakalnicah in objektih) na drugem mestu v skupnem seštevku tekem serije Burton AM Tour. Nadržavnem prvenstvu v slopestylu na Voglu pa je za las izgubil naslov državnega prvaka in se uvrstil na drugo mesto.Uspešen je bil tudi v drugih disciplinah, kot je halfpipo (snežni kanal). Tistega leta je na državnem prvenstvu na Rogli v kategoriji deskarjev do 15 let zmagal, medtem ko se je v kategoriji do 19 let in FIS uvrstil na drugo mesto. Na svetovni lestvici TTR je bil med 2457 deskarji na 128. mestu.V naslednjih letih o njem ni bilo več odmevnejših novic, četudi bi, glede na njegove uspehe, to upravičeno pričakovali.Na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer se je Žilaji, ki je danes star 27 let, pred dnevi moral zglasiti zaradi kriminalnega greha iz preteklosti, smo med drugim izvedeli, da se je preselil v Nemčijo. Tam ima namreč prijavljeno stalno prebivališče. Še pred začetkom izrekanja o krivdi pa je sodnikupojasnil, da je po poklicu gimnazijski maturant in da je bil v preteklosti že enkrat obsojen. Za katero kaznivo dejanje, ni podrobneje pojasnil.Tokrat mu sodijo za kaznivo dejanje izpred skoraj petih let. Na koledarju je bila sobota, 13. avgusta 2016, ura pa okoli 14.15. Zgodilo se je na parkirišču lokala na naslovu Zbilje 30 v Medvodah, v bližini Zbiljskega jezera. Očita se mu, kot je na sodišču ob predstavitvi obtožbe povedala tožilka, da je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 2. odstavku 314. člena, saj je z nevarnim dejanjem in sredstvom, z namenom zastraševanja, ogrozil varnost ljudi. Kazenski zakonik za take primere predvideva od enega do osem let zapora.Po prepiru in prerivanju s, ki je danes žal že pokojni, s katerim se je sprl zaradi parkiranja osebnega vozila, je namreč Žilaji sedel v fiata punta. Na sovoznikovem sedežu je bila še neznana ženska. »Najprej ste sunkovito zapeljali nazaj, tako da vas je zaneslo. Nakar ste sunkovito speljali proti oškodovancu, ki je odskočil, sicer bi ga povozili,« je izpostavila tožilka ter nadaljevala, da ga je Karel L. poskušal zadržati, da s kraja dejanja ne bi odpeljal, a je bil namesto tega deležen manjšega udarca glave v avtomobil.»Nakar ste zapeljali vzvratno, tako da je oškodovanec z glavo podrgnil še po pokrovu motorja, zaradi česar je utrpel razpočno rano in odrgnino na glavi ter odrgnino leve podlahti,« je Žilaji slišal očitke na svoj račun. Oškodovanec je utrpel lahko telesno poškodbo. In kot da vse to še ni bilo dovolj, je obtoženi še enkrat sunkovito speljal proti njemu, zaradi česar je moral spet odskočiti, saj bi lahko končal pod kolesi fiata punta. Pri tem je Žilaji z vozilom trčil v betonsko ograjo in jo poškodoval.Ker na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, bo zoper njega steklo sojenje. Njegov zagovornikje predlagal, da na glavni obravnavi zaslišijo Ljubljančana, »ki bo izpovedal, kdo je kritičnega dne vozil škodno vozilo, v katerem času in kje«.