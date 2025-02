Pred hišo ustrelil lastnega brata: »Že takrat sem se zavedal, da to ni bilo prav«

Polde Zajc iz vasice Maršiči v občini Ribnica se lahko le velikanski sreči zahvali, da je še živ. »Že takrat sem se zavedal, da to ni bilo prav. Jezen sem bil,« je v petek Poldetov 62-letni brat Janez priznal ljubljanskemu okrožnemu sodniku Roku Kobalu. »Čisto je ponorel. Takšnega ga še nisem videl. Strgalo se mu je, bil je čisto ob živce. Alkohola pa ne uživa, kot tudi jaz ne,« pa je 2. oktobra lani, dan po dogodku, povedal za Slovenske novice Polde in pokazal strelno rano. Poklical je Policijsko postajo Ribnica in patrulja je napadalnega brata kmalu aretirala. Sprva so bili preiskovalci pr...