V sredo popoldan so piranski policisti obravnavali kršitev javnega reda. V poročilu PU Koper pišejo, da je 46-letna ženska pred stanovanjsko hišo razbijala po vhodnih vratih, nato je pristopila do osebnega avtomobila in mu iztrgala zadnji brisalec. Kričala je na moža in ga žalila, ob prihodu policistov na kraj pa se ni pomirila, zato so ji odredili pridržanje. Izdan plačilni nalog (6/4 Zjrm-1,7/2 Zjrm-1 in 22/1 Zjrm-1).



Ženska naj bi bila pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.