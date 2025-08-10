Pred hišo eksplodiral žar, škoda je ogromna

Na območju Viča je v soboto okoli 13. ure pred stanovanjsko hišo občan uporabljal plinski žar, pri čemer je pričel uhajati plin in jeklenka je eksplodirala. Nastala je materialna škoda v višini okoli 10.000 evrov.

»Po do sedaj znanih podatkih je bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Obstaja sum, da je šlo za tehnično napako, z ogledom kraja pa so bile zavarovane sledi, ki bodo pregledane. Policisti v zvezi dogodka še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.