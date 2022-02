Pred gostinskim lokalom ga je zabodel, naslednji dan so ga spustili na prostost

V petek ob 0.37 je na Spodnjih Škofijah 59-letnik iz okolice Škofij v sporu z ostrim predmetom zabodel 46-letnika iz Kopra v predel trebuha in zbežal.

46-letnega državljana Slovenije so odpeljali v SB Izola, kjer je ostal na zdravljenju. Ugotovljeno je bilo, da ni v smrtni nevarnosti. »Preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja po 1. odstavku 115. člena KZ-1, v zvezi s poskusom po 34. členu KZ-1 so prevzeli kriminalisti SKP PU Koper. Storilec je bil kmalu po dejanju prijet na naslovu stalnega prebivališča, kjer mu je bila odvzeta prostost in odrejeno 48-urno policijsko pridržanje, nakar je bil dne 13. 2. 2022, po vseh izvedenih preiskovalnih in drugih dejanjih, po usmeritvah ODT v Kopru, izpuščen na prostost,« poroča (nelektorirano) PU Koper. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana kazen zapora od 5 do 15 let.