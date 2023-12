Pred gostilno norel, oviral ter ustavljal promet

Včeraj ob 8.36 so policisti prejeli klic občana, ki je prijavil, da pred enim od gostinskih lokalov na območju Krasa moški nori, ovira in ustavlja promet ter grozi voznikom.

Policisti so ugotovili, da gre za 35-letnega moškega, ki se niti ob njihovem prihodu ni umiril in ni upošteval njihovih ukazov, zaradi česar so ga vklenili in poklicali dežurnega zdravnika. Zaradi agresivnega vedenja ga je zdravstveno osebje odpeljalo na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico Idrija.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 51 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 130 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč z materialno škodo. S področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom v zabojnik, 4 tatvine, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari ter eno kaznivo dejanje ponarejanje denarja. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 4 primerih. Policisti so na območju Policijske uprave Koper obravnavali 4 nezakonite prehode državne meje.

Zoper kršitelja sledi hitri postopek zaradi kršitev, so še sporočili s PU Koper.