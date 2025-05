Pred domom oropali upokojenca: »V mraku sva pred sabo zagledala skupino Romov«

»Z možem sva se v mraku peljala domov, ko sva tik pred domom pred sabo zagledala skupino oseb, Romov. Stali so ob cesti, a je mož ocenil, da ne bo mogel peljati mimo, zato je ustavil. Nenadoma je eden od njih res stopil na sredino ceste in udaril po pokrovu motorja ter začel kričati, da ga je mož skoraj povozil. Eden je pristopil do moža, ki je malo odprl šipo, in zahteval, da mu morava dati 50 evrov, sicer bo poklical policijo. Tisti, ki je udaril po pokrovu motorja, je legel na cesto in fotografiral avto, sicer pa se je vse odvijalo zelo hitro,« je na sodišču dejala upokojenka iz Novega mest...