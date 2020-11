Pred blokom ležala mrtva moški in ženska, policija razkriva, kdo sta

Včeraj je OKC PU Koper prejel obvestilo neke Koprčanke, da pod balkonom stanovanjskega bloka ležita mrtva moški in ženska. Tja je odšla policijska patrulja.»Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da gre za 49-letno Koprčanko in njenega 51-letnega zunajzakonskega partnerja, sicer državljana Hrvaške. Policisti in kriminalisti so zbrali potrebna obvestila in opravili ogled kraja dejanja, preiskovalna sodnica pa je odredila sodno obdukcijo obeh trupel,« je javnosti sporočilaiz PU Koper.Preiskava se nadaljuje. O smrti državljana Hrvaške so včeraj obvestili hrvaški DKP v Sloveniji. »V tej fazi postopka ne moremo potrditi navedb v medijih, da je bilo storjeno kaznivo dejanje umora, saj preiskovalne aktivnosti še potekajo, vključno z obdukcijo.«