Prečkanje ceste se je za peško (83) končalo v bolnišnici

Nekaj po 14. uri v četrtek je bila policija obveščena o povoženju peške na Šentjernejski cesti pri Veliki Cikavi.



Prometni policisti postaje Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 27-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pripeljala iz smeri Novega mesta in na prehodu za pešce trčila v 83-letno peško, ki je z njene leve strani pravilno prečkala cesto.



Hudo poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana.



Policisti bodo po zaključeni preiskavi povzročiteljico nesreče kazensko ovadili.

Komentarji: