Nosil svoje stvari iz stanovanja, napadla ga je žena

V petek dopoldne je oškodovanec prijavil, da ga je v Postojni, medtem ko je nosil svoje stvari iz stanovanja, napadla žena, s katero sta v ločitvenem postopku.

»Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta se sprla, pri tem pa ga je ženska lažje poškodovala. Zoper njo sledi hitri postopek po zakonu o javnem redu in miru. V večernih urah se je nato na PP Postojna zglasila žena in policistom podala prijavo nasilja v družini, saj naj bi mož nad njo izvajal psihično nasilje,« sporočajo s PU Koper.

Policisti so osumljenega izsledili in mu izrekli prepoved približevanja, zoper njega pa sledi kazenska ovadba.