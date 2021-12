Prazniki brez pokanja

Policiste so v zadnjih dneh večkrat obvestili o uporabi prepovedane pirotehnike na območju Velenja. Potem ko so dobili podatek o mladoletniku, ki naj bi imel večjo količino petard, so mu jih v sredo zasegli 1045 različnih velikosti in kategorij. Mladoletnik je pirotehniko naročil po spletu iz tujine in jo po pošti prejel na domači naslov. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

Pokov se ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali. FOTO: Arhiv

Kot pojasnjujejo na celjski policijski upravi, so novembra in decembra na ulicah, v domovih in šolah zasegli več kot 2400 petard različnih moči. Obravnavali so tudi poškodbo s pirotehniko, in sicer se je v Velenju mladoletnik laže poškodoval pri metanju petard. V Celju so neznanci s pirotehničnimi izdelki poškodovali več poštnih nabiralnikov stanovanjskega bloka v novi soseski, v Velenju pa okenski okvir.

»Znova opozarjamo, da je pri nas pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem velja poudariti, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni. Zaradi kršitev določil lahko posamezniku izrečemo globo v razponu od 400 do 1200 evrov ter mu zasežemo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last,« opozarjajo na policiji.

Posebej so omenili primer odgovornih staršev na velenjskem območju, ki so v začetku tedna pri svojem mladoletniku našli 100 petard in o tem obvestili policiste; ti so jih zasegli. »Z odgovornim ravnanjem so preprečili neljube posledice, saj so poškodbe s pirotehničnimi sredstvi žal še vedno prepogoste.«

Starši so pri svojem mladoletniku našli 100 petard in o tem obvestili policiste.

Vsem, ki se ne morejo upreti uporabi dovoljenih pirotehničnih sredstev, svetujejo, naj kupujejo le originalne izdelke, in še te zgolj pri pooblaščenih trgovcih. Pri uporabi naj bodo odgovorni in naj imajo v mislih vse tiste, ki jih pokanje vznemirja. Nikar naj ne pozabijo, da se pokov ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali, ki jim december prav zaradi uporabe pirotehnike predstavlja izjemno stresen čas v letu.

Odgovorno tudi do živali

Ob tem v Društvu za zaščito živali Pomurja (DZŽP) poudarjajo, da živalim poki petard predstavljajo grožnjo in trpljenje. »Živali ne vedo, da to pokanje pomeni praznovanje ljudi, ne vedo, da bo minilo in kaj se dogaja,« pravijo v DZŽP, kjer tudi opozarjajo, da živali kljub dlaki ali perju pri nizkih temperaturah zebe. Izpostavljenost mrazu hišni ljubljenčki, psi in mačke, občutijo kot bolečino in lahko resno škoduje njihovemu zdravju. »Najlepše je, če so lahko z nami, na toplem. Če to res ni možno, pa poskrbimo, da kljub temu zimo preživijo brez bolečin.«

Policisti lahko posamezniku izrečejo od 400 do 1200 evrov globe ter mu zasežejo pirotehnične izdelke.

Lesena uta, hiška, ki je dobro izolirana ter napolnjena s slamo. Odeje niso tako primerne, saj postanejo vlažne in povzročajo nasproten učinek – hladijo. Hiša mora biti dvignjena od tal in dvoprekatna (zavetje, da ni direktnega vdora mraza). »Ob hudem mrazu jim ponudimo hodnik, garažo, prostor s primerno temperaturo. Vedno mora biti na razpolago sveža tekoča voda (ki jo menjamo večkrat na dan), hranimo pa jih predvsem s kakovostnimi briketi, ki ne zamrznejo. Pomembno je, da dobijo dovolj gibanja. V primeru soljenja cest psu po sprehodu umijemo in obrišemo tačke, da ne nastanejo rane,« svetujejo v DZŽP in dodajajo, da lahko pomagamo tudi ptičem, tako da jim nastavimo semena in pomagamo preživeti zimo.

Pokov ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali. FOTO: Policija

Podarjanje živali za darilo pa je neodgovorno in tudi kaznivo, dodajajo. »Kaj se pogosto zgodi s temi živalmi? Ljudje se jih naveličajo ali niso zmožni primerno poskrbeti zanje, zato pogosto nesrečno životarijo v slabih razmerah, pozabljene in osamljene ter povzročajo slabo voljo skrbnikom. Če želite resnično pomagati živalim, se o tem doma temeljito pogovorite ter posvojite takšno, ki nujno potrebuje nov dom – v zavetiščih in pri društvih jih še veliko čaka na svojo srečo,« pravi predsednica DZŽP Terezija Cvetko.