Prava kriminalka v centru Ljubljane, uporabili celo solzivec

V Ljubljani sta se te dni zgodili dve roparski in drzni tatvini. Na območju Tivolija so oškodovanki torbico ukradli štirje osumljenci, pri tem so uporabili tudi solzivec. V drugem primeru kraje torbice na Ilirski cesti pa so osumljene tri osebe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V dogodkih nobena od oškodovank ni bila poškodovana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivih dejanj roparske in drzne tatvine.

Po prvih podatkih dejanji med seboj nista povezani.