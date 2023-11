»Obdolžena Drago Brajdič in Robi Hudorovič sta v priporu. Očitata se jima kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe, oboje v sostorilstvu,« so na naša poizvedovanja odgovorili z Okrožnega sodišča v Novem mestu. Roma iz največjega dolenjskega romskega naselja, Žabjaka, sta stara znanca policije in organov pregona, tokrat pa sta meje zakona prestopila na začetku oktobra. Po osmi uri zvečer sta na sprehajalni poti pristopila do 36-letnega Novomeščana in od njega zahtevala denar. Ta jima je odgovoril, da denarja nima pri sebi, kar je razgreteža razjezilo, zato sta skočila v presenečenega in prestraš...