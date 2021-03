Prali prigoljufani denar

Opravili so 25 hišnih preiskav

Po dosedanjih informacijah je oškodovanih med tri in pet tujih podjetij.

V primerih direktorskih goljufij storilci prevzamejo identiteto direktorja oškodovane družbe, ustvarijo elektronsko pošto, zelo podobno tisti, ki jo uporablja določena gospodarska družba, in družbi pošljejo zahtevek za izplačilo določenih sredstev, zraven pa pripišejo račun, na katerega naj sredstva nakaže. Ljubljanski kriminalisti pa so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz t. i. direktorskih goljufij v Veliki Britaniji. Denar se je namreč nakazal na račune slovenske pravne osebe.Kot je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, so v okviru zaključne preiskave izvedli 25 hišnih in osebnih preiskav. Za tri osumljence je preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani odredil pripor.Tuje družbe so bile z direktorskimi goljufijami sicer oškodovane za okoli 300.000 evrov, slovenska policija pa je zavarovala prek 170.000 evrov z goljufijo pridobljenih sredstev. Po dosedanjih informacijah je oškodovanih med tri in pet tujih podjetij. Koliko jih je dejansko, pa bo policija s pregledom elektronskih naprav in listin še ugotavljala. »Poudariti pa je treba, da predkazenski postopek glede goljufij teče v tujini, ne pri nas. Pranje denarja pa je prevzela slovenska policija,« je pojasnil. V okviru hišnih preiskav so po besedah Rupnika sicer zasegli veliko elektronskih naprav in listinske dokumentacije, tudi večjo količino gotovine, dve pištoli, boksar in nekaj prepovedanih tablet.