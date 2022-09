Pozorno poglejte, so kovanci vaši? (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v preteklem obdobju pri hišni preiskavi stanovanjske hiše in drugih prostorov na območju Občine Ajdovščina pri občanu med drugim našli in zasegli tudi zbirateljske kovance CITTA DEL VATICANO.

V nadaljevanju postopka občan ni znal pojasniti njihovega izvora, zato so policisti kovance zasegli in jih ustrezno zavarovali v policijskih prostorih. Da bi ugotovili izvor oziroma lastnika navedenih zbirateljskih kovancev policisti Policijske postaje Ajdovščina pozivajo občane, da se v zvezi s tem predmeti zglasijo na Policijski postaji Ajdovščina, Goriška cesta 16, 5270 Ajdovščina, telefonska številka: 05/365 72 00, elektronski naslov: pp_ajdovscina.pung@policija.si in preverijo, če gre morebiti za njihovo lastnino.

Prav tako obstaja možnost, da bi lahko zaseženi kovanci izvirali tudi iz drugih premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih posamezniki v preteklosti niso prijavili Policiji. Zato poziv velja tudi morebitnim oškodovancem oziroma naj se tudi oni zglasijo na Policijski postaji v Ajdovščini, kjer si bodo lahko ogledali zasežene kovance. Če jih bodo prepoznali kot svojo lastnino, jim bodo po zaključenem postopku tudi vrnjeni.