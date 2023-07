Pozorna in požrtvovalna ormoška policista preprečila najhujše

Problem pri požarih je, da se lahko hitro širijo naprej. Prej ko jih opazimo in začnemo gasiti, manj škode naredijo. Eden se je zgodil pretekli četrtek okrog 2. ure zjutraj na gospodarskem objektu na območju Središča ob Dravi in zahvaljujoč dvema policistoma ni povzročil takšne škode, kot bi jo lahko. Kot smo izvedeli od Policijske uprave Maribor, sta ga opazila policista Matej Hlebec in Filip Luci, ki sta hitro posredovala.

»Opazila sta, da se požar širi na stanovanjsko hišo, zato sta, da bi stanovalce čim prej opozorila na nevarnost, vklopila zvočne signale. Eden izmed njiju se je namenil iskati vhod v hišo, da bi zbudil ljudi, drugi pa je poklical na pomoč. V nadaljevanju sta policista stanovalcema pomagala pri urejanju dostopa za gasilce in premikanju vozil z dvorišča, skupaj so poskrbeli še za živali v hlevu,« so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Glede na to, da se je požar zgodil okrog 2. ure, bi se lahko vse skupaj razpletlo precej slabše, saj večina ljudi v tem času spi in ni pozorna na morebitne požare.

