Pozor, v Ljubljani dva nova stalna radarja

Mestna občina Ljubljana je v okviru Evropskega tedna mobilnosti predstavila deset trajnostnih ukrepov. Eden izmed njih je namestitev dveh novih ohišij za samodejno napravo merjenja hitrosti.



Radarja že stojita: na Cesti v Mestni log 45 in Aljaževi ulici 45. Na obeh cestah je omejitev hitrosti 30 km/h. »Meritve smo začeli v petek, 11. septembra 2020, in že v prvih dneh zaznali številne prekoračitve hitrosti,« so sporočili.



Od petka do ponedeljka, od 11. do 14. septembra 2020, so tako na Cesti v Mestni log zaznali skupno 2.202 prekoračitvi hitrosti, na Aljaževi ulici pa 1.078 prekoračitev hitrosti. Kljub omejitvi hitrosti 30 km/h je bila največja izmerjena hitrost na Cesti v Mestni log kar 86 km/h, na Aljaževi ulici pa 73 km/h.



»Glede na te rezultate meritev hitrosti pozivamo vse voznike, da pri vožnji upoštevajo prometno signalizacijo in tako tudi sami pripomorejo k izboljšanju prometne varnosti kot tudi večje varnosti otrok v cestnem prometu. Obe lokaciji izvajanja meritev sta vezani na šolsko pot in se nahajata v neposredni bližini šol,« so opozorili in poudarili, da je namen izvajanja meritev s samodejnimi merilnimi napravami izključno izboljšanje prometne varnosti, saj vozniki vse prevečkrat pozabljajo, da prevelike hitrosti zmanjšujejo možnost, da bi se izognili nevarnim situacijam in s tem tudi preprečili prometne nesreče z najhujšimi posledicami.