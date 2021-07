Pozor, tatovi na priljubljeni turistični točki

Ajdovski policisti obravnavajo kar pet vlomov v avtomobile iz noči na nedeljo na parkirišču turističnega objekta na Nanosu. Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, so iz nekaterih avtomobilov ukradli gotovino iz denarnic, na vseh pa je nastala materialna škoda zaradi vloma.



»Da bi preprečili tovrstna kazniva dejanja, opozarjamo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetujemo, da v osebnih avtomobilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih. Prav tako vrednejši predmeti ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, ga je treba zakleniti in vključiti alarmno napravo, če jo vozilo ima. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo to takoj prijavite najbližji policijski postaji,« svetujejo policisti.



