Slovenci pozor! Lažni bankirji pošiljajo SMS in MMS sporočila, izgubite lahko ves denar na bančnem računu!

Policija zaznava povečano število goljufij, pri katerih storilci na mobilne naprave naključnih prebivalcev pošljejo e-sporočila s povezavami na lažne strani bank, da pridobijo podatke za vstop v spletne banke državljanov. Policija je letos doslej prejela 79 takšnih prijav s skupno škodo skoraj 2,5 milijona evrov, kar je več kot lani v vsem letu.

Pošljejo vnaprej pripravljena e-sporočila, katerih izgled daje vtis, da jih je poslala banka

»V policiji opozarjamo, da so ob nepazljivosti lahko resno ogrožena vsa razpoložljiva sredstva na bančnih računih državljanov, na katere v zadnjem času prežijo spletni goljufi,« so zapisali pri policiji.

Letos je policija prejela že 79 takšnih prijav s skupno skoraj 2,5 milijona evrov škode, lani v vsem letu pa 47 prijav s skupno škodo okrog 2,1 milijona evrov.

Po njihovih ugotovitvah storilci na naključno izbrane številke mobilnih telefonov prebivalcev Slovenije pošljejo vnaprej pripravljena e-sporočila, katerih izgled daje vtis, da jih je poslala banka.

V sporočilih so lažne navedbe, da je nujno potrebna posodobitev spletne banke, da je prišlo do tehnične napake in podobno, ter tudi povezava, ki vodi do spletne strani, ki je identična spletni strani e-banke in ki od uporabnika zahteva podatke za prijavo.

»Če boste v povezavo vnesli podatke, jih bodo dobili spletni goljufi, nepooblaščeno vstopili v vašo spletno banko in v nadaljevanju odtujili vsa razpoložljiva sredstva z vašega bančnega računa ter zlorabili vaše plačilne in kreditne kartice,« opozarja policija.