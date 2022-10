Pozor, prometna nesreča zaprla avtocesto, zamudili se boste do dve uri (FOTO)

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče dlje časa popolnoma zaprta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center. Trenutno promet poteka po skrajno desnem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Mariboru.

Nastal je daljši zastoj, in sicer do priključka Celje vzhod, zamuda do dve uri. Obvoz za osebna vozila je tudi po cesti Celje center–Vojnik–Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica, vendar tudi tam nastajajo zastoji.

Pristojni voznike pozivajo k vzpostavitvi reševalnega pasu oziroma intervencijske poti.