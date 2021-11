Pozor, porast tatvin: Ko zapustite dom, pustite prižgano luč

V Rodinah pri Trebnjem je 11. 11. med 16. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil denar in zlat nakit. Škode je za okoli 4500 evrov.

Policisti ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja in opazujejo hiše in navade stanovalcev. Jeseni in pozimi najpogosteje vlamljajo v zgodnjih večernih urah in v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidete le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustite prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik – hiša naj ne daje videza, kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti prosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Doma ne hranite večje vsote denarja in vrednejšega nakita. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj pokličite 113. Do prihoda policistov ne vstopajte v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Občane Trebnjega policisti pozivajo, da jih obvestijo o pojavu sumljivih oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe lahko pripomore k prijetju storilca in uspešni preiskavi kaznivega dejanja.