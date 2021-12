Pozor, oči na peclje: to so najbolj iskani zločinci, zanje ponujajo tudi denarne nagrade (FOTO)

Slovenska policija prosi za pomoč pri iskanju najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Iščejo jih zaradi resnih kriminalnih dejanj, kot so umor, preprodaja prepovedanih drug in trgovina z ljudmi. »Te osebe so lahko vsem pred očmi, zato potrebujemo vašo pomoč, da jih najdemo,« so zapisali v sporočilu na facebooku.

Med najbolj iskanimi zločinci v Evropi je tudi Hrvat Milan Nikolić, ki je leta 2005 v Podgori zagrešil umor. Oblasti opozarjajo, da je lahko nevaren, nasilen in oborožen. Njegov sodržavljan iz Dubrovnika Josip Mihajlović pa je na begu od leta 2019. Očitajo mu kaznivo dejanje poskusa umora.

Med najbolj iskanimi so tudi kriminalci iz sosednjih držav. FOTO: zaslonski posnetek

Za informacije o nekaterih zločincih ponujajo tudi visoke denarne nagrade. Avstrijec Tibor Foco je »vreden« kar 20 tisočakov. Leta 1986 naj bi ubil prostitutko, leto kasneje pa je pobegnil iz zapora. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled.

Fotografije in podatke o vseh iskanih kriminalcih si oglejte na tej povezavi.