Pozor, ne nasedajte: pridejo na dom, se poslovijo, nato pa šok

Ljubljanski policisti so bili v torek obveščeni o treh drznih tatvinah (v enem primeru je ostalo pri poskusu). Vsi oškodovanci so bili starejši in v vseh primerih so jih na domu zamotili s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev.



Na območju Šiške je nekdo odtujil nekaj sto evrov gotovine. Za Bežigradom sta se storilca odpeljala z daljšim sivim avtom (eden je star okoli 40 let, visok okoli 165 cm, temnih las, oblečen je bil v temno jopico na zadrgo). Iz Šiške sta se storilca odpeljala z vozilom bele barve (eden je star okoli 30 let, oblečen je bil v kavbojke in modro majico).



Na območju Most, kjer je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu, pa so se neznanci odpeljali s temno modrim vozilom. Policisti zadeve še preiskujejo.

Policisti opažajo vse več drznih tatvin

Pri ljubljanski policijski upravi opažajo vse več drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na pretkan način, in ljudje šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili okradeni. Po njihovih besedah s(m)o še vedno premalo previdni (nelektorirano):



»Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.«

