Na gorenjski avtocesti vozil v napačno smer

Preplah na gorenjski avtocesti: voznik je zašel na napačno stran vozišča v smeri od Podtabora proti Naklemu.



Policijska uprava Kranj je prejela prijavo o vožnji v napačno smer, o čemer so tudi obvestili medije. Nekaj minut pozneje pa so sporočili, da so gorenjsko avtocesto preverili in nevarnega dejanja niso zaznali.



Avtomobila, ki bi vozil v napačno smer, niso izsledili. Vse, ki bi imeli informacije o morebitni današnji vožnji v napačno smer na tem avtocestnem odseku, prosijo, da jih sporočijo na 113.