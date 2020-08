Pozor na avtocestnih počivališčih, kamera posnela tatove (VIDEO)

Jeseniški policisti so ta mesec obravnavali šest vlomov in poskusov vlomov v vozila na avtocestnem počivališču. V štirih primerih so storilci vlomili v vozila, pretežno v avtodome, v dveh primerih pa je dejanje ostalo pri poskusu. Vlamljali so ponoči in tudi tedaj, ko so lastniki spali v vozilu.



Z dejanji so povzročili materialno škodo, lastnike pa so s tatvinami dodatno oškodovali še za okoli 8000 evrov. V vseh primerih je bilo vlomljeno skozi vrata. Praviloma so bile vzete torbice in denarnice. Čeprav so bili v vseh primerih oškodovani tujci, gre za dejanja, katerih tarča so lahko tudi slovenski državljani doma ali v tujini, so sporočili iz PU Kranj.