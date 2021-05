Prestrašeni prebivalci in medved: srečali so se iz oči v oči

V četrtek v večernih urah so bili policisti PU Nova Gorica od člana Lovske družine Jelenk obveščeni o srečanju ljudi z medvedom na glavni cesti med Spodnjo Idrijo in Dolenjo Trebušo, in sicer pod zaselkom Spodnja Kanomlja (občina

Idrija). Medved se je ob srečanju z ljudmi prestrašil in stekel čez bližnji potok v gozd. O tem so bile obveščene tudi druge pristojne službe.



V naravnem okolju velike zveri srečamo le v redkih primerih, saj nas običajno opazijo prej in se praviloma umaknejo, saj zanje predstavljamo naravnega sovražnika. Do težav lahko pride ob nekaterih posebnih okoliščinah, če na primer medveda s svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oz. nima časa da bi se umaknil. Prav tako so ta srečanja nevarna v primerih, ko sprehajalec sreča medvedko z mladiči.



Lastnikom psov zato priporočajo, naj imajo psa na sprehajalnih poteh v naravnem okolju vedno na povodcu. Psi, ki niso na

povodcu, namreč lahko napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Ta se bo branil, pes pa se bo najverjetneje prestrašil in pritekel nazaj k lastniku, s tem pa bo ogrožena tudi njegova osebna varnost.



Med hojo v naravnem okolju naj bodo pohodniki glasni oz. naj se med seboj pogovarjajo, saj bodo na ta način medveda opozorili na svojo prisotnost, ta pa se bo praviloma umaknil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: