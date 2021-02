Pozor, moška, ki sta bila za Bežigradom, išče policija. Ste ju videli?

V petek nekaj po 19. uri sta za Bežigradom v prodajalno vstopila neznanca in do blagajne prišla z izdelkom. A tega nista imela namena plačati.



Ko se je namreč ob plačevanju blagajna odprla, sta odrinila blagajničarko, iz blagajne odtujila nekaj sto evrov gotovine in s kraja zbežala.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Opis storilcev



Prvi oseba: moški visok okoli 185 cm, normalne postave. Na glavi je imel črno kapo, oblečen je bil v oranžno bundo, ostala oblačila, ki jih je nosil, so bila črna.



Druga oseba: moški visok okoli 185 cm. Na glavi je imel črno kapo, oblečen je bil v sive športne hlače in črn Nike pulover.

