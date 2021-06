Pozor, divjad na cesti!

Trki z divjadjo ne povzročijo samo poškodbe ali pogina živali, temveč je lahko nevaren tudi za ljudi.

Na slovenskih cestah svojo življenjsko pot vsako leto konča nekaj tisoč divjih živali. Te dni je bilo več takih primerov.Voznica osebnega avtomobila je v jutranjih urah med vožnjo na regionalni cesti iz naselja Volčja Draga proti Ajševici povozila srno. Na pločevini je po nestrokovni oceni nastalo za približno 400 evrov škode. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico. Ob 4.41 je voznik kombija na cesti Ajdovščina–Lokavec povozil še eno srno. Vozilo je poškodovano, žival pa je takoj poginila.Nekaj pred 3. uro so policiste obvestili o povoženju divjadi na hitri cesti med Bazaro in naseljem Vogrsko. Voznik osebnega avtomobila je peljal iz Šempetra pri Gorici proti Vogrskemu in med prehitevanjem neznanega tovornega vozila povozil divjega prašiča, ki je ležal na prehitevalnem pasu. Vozilo ima poškodovane plastične dele na podvozju. Prometni policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.Divjad je bila žrtev prometa tudi na cestah v Podkorenu, na relaciji Šenčur–Brnik, v Gozdu - Martuljku, na Dovjem, v Soteski med Bledom in Bohinjem, na glavni cesti v Kranjski Gori. Policisti opozarjajo, da so tovrstne nesreče pogoste v večernih oziroma jutranjih urah, zato velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oziroma znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto, in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebno previdno in s primerno hitrostjo.»Divjad nesreče ne more preprečiti, voznik to možnost velikokrat ima, potrebna pa sta zbranost in zavedanje,« še dodajajo na policiji. Trki z divjadjo namreč ne povzročijo samo poškodbe ali pogina živali – veliko poškodovanih živali pozneje pogine –, temveč je lahko nevaren tudi za ljudi.