Pozor, da ne postane žrtev tudi vi

V sredo okoli 13. ure je na območju Grosuplja do stanovanjske hiše pristopil neznani moški in se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, ki bo izvajal dela na objektu. Na ta način je zamotil starejša oškodovanca, v tem času pa je drug storilec preiskal prostore in odtujil nekaj sto evrov gotovine.



Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.



Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili tudi opis enega od moških: star med 30 in 40 let, visok okoli 170 cm, oblečen je bil v temne hlače, odpeljal se je s sivim avtom znamke VW.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: