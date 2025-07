Pozor! Če na vhodnih vratih opazite to, si vaš dom najbrž ogledujejo vlomilci (FOTO)

Da vlomilci postanejo še bolj aktivni v času počitnic, še posebej poletnih, ko se mnogi za dalj časa odpravijo na lepše, policisti opozarjajo že dalj časa. Pred odhodom na dopust je zato dobro o tem obvestiti koga od bližnjih, ki naj občasno pride k vam, ne le zaliti rože in izprazniti poštni nabiralnik, temveč tudi prezračiti, spustiti ali dvigniti rolete, prižgati kakšno luč in podobno. Tako bodo morebitni nepridipravi, ki prežijo naokoli, dobili občutek, da je nekdo vendarle doma.

Da bi se prepričali, da je nevarnost, da jih kdo med vlomom zaloti, običajno nekaj časa stanovanje ali hišo opazujejo, poslužujejo pa se tudi vedno bolj inovativnih trikov. Lahko pred vhodnimi vrati denimo nekaj odvržejo in nato čakajo ter opazujejo, ali bo kdo to pobral. V primeru, da je odvržena reč naslednji dan še vedno tem, kjer so jo pustili, je to znak, da nikogar ni doma.

Skorajda nevidne niti

V Zagrebu pa so se zlikovci domislili še bolj pretkanega načina, ki jim omogoča preverjanje, ali je stanovanje prazno, na tih, hiter in enostaven način. Potencialni vlomilec na stik vhodnih vrat in podboja prilepi tanko in skorajda nevidno silikonsko nit. Ta se pretrga, ko nekdo vrata odpre, ker pa je tako zelo tanka, je lastnik nepremičnine niti ne opazi. Nasprotno velja za zlikovca, ki dobro ve, na kateri del vrat jo je prilepil in čez dan ali dva, ko se vrne, vidi, ali so bila vrata v tem času odprta.

»To ni nova metoda, pri nas jo opažamo že kakšni dve leti, tudi meni so tako preverjali, ali sem doma, preden so mi sredi dneva vlomili v stanovanje,« je za časnik Slobodna Dalmacija povedal Zagrebčan Branimir in dodal, da so na enak način v zadnjih dveh letih vlomili še v devet drugih stanovanj na isti ulici.