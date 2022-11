Pozo, za Martina bodo lovili pijane voznike

Prihodnji teden lahko na cestah pričakujete več policistov, ki se bodo bolj pogosto odločali za preverjanje vašega psihofizičnega stanja. V ponedeljek se namreč začne druga od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, potekala pa bo do konca martinovanja, do nedelje, 13. novembra.

V letu 2021 je registrirana poraba alkohola znašala 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2020 zvišala za skoraj 1 liter. »Po trenutno veljavnih podatkih je do 15. oktobra kar 1231 alkoholiziranih oseb povzročilo prometno nesrečo, povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je znašala 1,44 promila,« opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki koordinira akcijo. V teh nesrečah je umrlo 17 ljudi, kar je sicer 41 odstotkov manj kot v istem obdobju lani (29).