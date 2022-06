Pozno zvečer zagorela vzmetnica, dve osebi poškodovani

V ponedeljek ob 23.15 je v Glinški ulici v Ljubljani v stanovanju v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta zagorela vzmetnica in oblačila. Požar so pričeli gasiti prisotni, dokončno pa so ga pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Vič.

Med gašenjem požara sta se poškodovali dve osebi, gasilci so jima nudili prvo pomoč in nato predali v oskrbo reševalcem NMP Ljubljana. Na kraju dogodka so bili prisotni tudi policisti.