Pozno zvečer zagorela počitniška prikolica

Ob 22.37 je na Pristavi v Mengšu zagorela počitniška prikolica in z njo tudi plinska jeklenka. Gasilci so požar pogasili, policisti pa zavarovali požarišče. Vzrok požara še ni znan, v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 500 evrov škode. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so gasilci ohladili jeklenko in preventivno prelili še okoliška drevesa. Razsvetlili so tudi okolico za potrebe policijskega dela.



Policisti zadevo preiskujejo zaradi suma poškodovanja tuje stvari, so sporočili iz PU Ljubljana.