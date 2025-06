Pozno zvečer v jarku opazili mrtvega moškega

V soboto ob 23.39 so bili policisti obveščeni, da na povezovalni cesti Dragonja - Sečovlje v jarku ob cesti leži neodziven motorist. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so voznika poskušali reanimirati, vendar je zdravnik potrdil smrt, poroča koprska policijska uprava.

Policisti so opravili ogled kraja, ki je pokazal, da je 41-letni voznik motornega kolesa, doma z območja Občine Piran, peljal od Sečovelj proti Dragonji. Ko je pripeljal do konca ravnice, kjer poteka vozišče v blagi levi ovinek, je z motorjem zapeljal naravnost preko neutrjene bankine v cestni jarek, trčil v drevo ter obležal v jarku. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

To pa žal ni bila edina nesreča s smrtnim izidom v zadnjih 24 urah. V soboto zvečer je v gorečem avtomobilu umrl voznik, danes zjutraj pa je bilo čelno trčenje usodno za 33-letnico.