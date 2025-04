Pozno zvečer poslovni objekt zajel obsežen požar. Civilna zaščita: »Zaprite okna« (VIDEO)

V ponedeljek malo po 23. uri so vrhniške gasilce prebudili pozivniki, saj je zagorelo v skladišču na območju Sinje Gorice. Ob njihovem prihodu je bil požar že obsežno razvit. Po naših informacijah je zagorelo v neposredni bližini podjetja Modra pomoč, ki se ukvarja s predelavo poliestra, izdelavo industrijskih izdelkov in obnovo plovil.

Civilna zaščita Vrhnika je ponoči prebivalce na družbenih omrežjih obvestila o požaru in jih pozvala, naj zaprejo okna ter spremljajo sredstva javnega obveščanja.

Vzrok še ni znan

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili o požaru obveščeni v enem izmed poslovnih objektov na območju Vrhnike obveščeni malo po 23. uri.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. »Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, nadaljnjega zbiranja obvestil in kriminalistično forenzične preiskave,« še odgovarjajo na PU Ljubljana in dodajajo, da v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda.

Policisti bodo o vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.