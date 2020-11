Poziv policije: vozite defenzivno, nesreče dodatno obremenjujejo zdravstvo

Gorenjski policisti so v torek obravnavali pet prometnih nesreč. Vse so se zgodile v popoldanskih urah. Ena se je končala s telesnimi poškodbami. V Žirovnici se je nesreča zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja, v Železnikih pa zaradi neprilagojene hitrosti. Na gorenjski avtocesti je en voznik zaradi nepravilne vožnje po avtocesti zapeljal v jarek, v še eni nesreči na avtocesti pa so policisti obravnavali naletno trčenje treh vozil. V okolici Kranja se je poškodoval tudi pešec, ki je nepravilno prečkal vozišče. Vanj je pri vzvratni vožnji trčil voznik kombija.



»Za nesrečo je v skoraj vseh primerih odgovoren človek. Udeležence pozivamo k defenzivni vožnji in večji previdnosti. Razmere so namreč konkretno jesenske in to se močno pozna na cesti. Na vsakem ovinku je stanje vozne površine lahko drugačno, cesta je ponekod lahko umazana, na njej je listje, … kar vse slabša oprijem pnevmatike s podlago. Posledica je daljša pot

zaviranja, izguba oprijema, zanašanje vozila, ogrožanja in nesreče. S preudarnim ravnanjem v prometu udeleženci lahko pomagamo tudi zdravstvenemu osebju in jih razbremenimo določenega dela. Zato vozite varno in ne izpostavljajte nevarnostim sebe ter drugih, saj bi s posledicami prometnih nesreč lahko dodatno obremenili tako bolnišnične kapacitete kot tudi zdravstveno osebje, ki je močno obremenjeno z obvladovanjem posledic hitrega širjenja okužb s koronavirusom,« je zapisal v sporočili Bojan Kos s PU Kranj.