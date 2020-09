Poziv policije očividcem, ki so videli nesrečo, voznik je pobegnil

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v nedeljo, 27. septembra v večernih urah, obravnavali prometno nesrečo s

pobegom izven naselja Ročinj (Občina Kanal ob Soči). Po do sedaj zbrani podatkih je neznani voznik osebnega avtomobila znamke Toyota Yaris, ljubljanskih registrskih številk, modre barve, tega dne ob 20.30 uri vozil po glavni cesti II. iz Ročinja proti Kanalu. Ko je pripeljal izven naselja Ročinj v desni ovinek z omenjenim vozilom ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. Pri tem je zapeljal na nasprotni vozni pas v trenutku, ko je iz Kanala proti Ročinju pravilno pripeljal 51-letni voznik osebnega avtomobila (znamke Mazda). Neznani voznik je z levo bočno stranjo avtomobila trčil v levi bočni del drugega vozila. Po prometni nesreči se neznani voznik osebnega vozila (Toyota Yaris) ni ustavil in drugemu udeležencu nezgode nudil ustrezne podatke oziroma o tem obvestil policije, ampak je z vožnjo nadaljeval proti Kanalu in naprej neznano kam. V prometni nesreči je na drugem osebnem vozilu (Mazda) nastala materialna škoda. Ko bo neznani voznik izsleden, bo zoper njega zaradi kršitev prometne zakonodaje podan ustrezen ukrep.



Policija pa prosi vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, da se zglasijo na Postaji prometne policije Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici) ali pokličejo na številko postaje (05) 393-41 -00 oziroma pišejo na e-naslov

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Ali pokličejo interventno številko policije113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so zapisali pri PU Nova Gorica.